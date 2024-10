Calcio: un positivo nell’Entella avversario della Reggina. Ed ora che succede?

L'incontro di domani potrebbe slittare come orario. C'è preoccupazione

“La Virtus Entella comunica che un membro dello staff facente parte del gruppo squadra, nella giornata di oggi, è risultato positivo al COVID-19. La persona è asintomatica e sta bene. La società si è mossa immediatamente al fine di attuare tutte le procedure di contenimento nel pieno rispetto del protocollo sanitario”.

Adesso si attendono notizie per capire quello che succederà. Si parla di una slittamento dell’orario dell’incontro programmato per le 14 per l’effettuazione di nuovi tamponi al gruppo squadra, ma con la preoccupazione di precedenti recenti. Si attendono notizie ufficiali.