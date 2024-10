Calcio: presentazione ufficiale dell’Asd Gebbione 2020 (foto)

Un nuovo percorso e una nuova avventura. Nasce a Reggio Calabria la nuova realtå calcistica dell’Asd Gebbione 2020, nel cuore del popoloso rione reggino dal quale prende il nome la societå stessa. Nella serata di venerdì 11 Settembre, presso il garden “F.lli Fragomeni” in Piazza della Pace (alle spalle della Curva Sud dello stadio “Granillo”) ha avuto luogo la presentazione della nuova squadra reggina alla presenza di un pubblico molto numeroso, sconvolgendo le aspettative stesse del presidente e dei soci fondatori. L’evento, presentato da Antonino De Giglio, ha inoltre visto la partecipazione del comico reggino Pasquale Capri e del presentatore Benvenuto Marra.

“Non mi aspettavo tutta questa gente — esordisce il presidente del club Olindo Giuseppe Grenzi – L’idea é nata tutta per caso, appoggiato dalla mia ragazza che mi ha incoraggiato subito sulla mia idea di creare una squadra del rione dove son nato. Ho pensato che anche il Gebbione avesse il diritto e il dovere di avere una squadra, per il bene del rione ma soprattutto per far vedere un lato positivo dove è stato tante volte offuscato da eventi negativi che l’hanno contornato. II mio sogno e quello dei miei, in primis amici e in secundis soci, si sta avverando. L’obiettivo che mi son posto é quello di portare l’Asd Gebbione 2020 ai massimi livelli. La strada non sarà spianata ma noi sicuramente sapremo come affrontare il nostro cammino, con impegno e tanto amore ci toglieremo tante soddisfazioni.

A dir la sua c’è stato anche il mister Gianluca Ielo, che ha annunciato: “É un sogno che finalmente si é avverato. É da tanti anni che faccio calcio, non prometto di vincere o di stravincere ma spero che questa realtà duri per molti anni. Ho visto tanto impegno da parte dei ragazzi ed ho creduto in loro. Spero di portare alto il nome del mio quartiere nei campi della Calabria.

Di seguito, l’organigramma societario dell’ Asd Gebbione 2020:

Presidente: Olindo Giuseppe Grenzi; Allenatore: Gianluca Ielo;

Allenatore in seconda: Marco Mammi; Direttore generale: Davide Nicoletti;

Socio fondatore e giocatore: Andrea Giardiniere;

Socio fondatore: Andrea Gulli.