Calcio, Prima Categoria: giovane arbitro aggredito, squalificato un calciatore fino al 2031

Gara del 10/ 1/2026 ACADEMY CROTONE – CITTA DI CIRO MARINA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali si evince: che al minuto 17 del secondo tempo il sig. Ribecco Francesco n. 4 e capitano della società Academy Crotone veniva espulso dal campo per avere protestato all’indirizzo dell’arbitro rivolgendogli frasi offensive;

che una volta espulso lo stesso giocatore si avvicinava all’arbitro rivolgendogli frasi minacciose;

che al minuto 22 del secondo tempo il sig. Bonesse Claudio – n. 9 della società Academy Crotone – veniva espulso dal terreno di gioco in quanto mentre si recava in panchina dopo essere stato sostituito rivolgeva frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro;

che al minuto 28 del secondo tempo di gioco il sig. Misticoni Giovanni– n. 7 della società Academy Crotone – veniva espulso dal terreno di gioco in quanto durante una azione colpiva un avversario con una gomitata e, successivamente al provvedimento disciplinare assunto, rivolgeva parole minacciose all’indirizzo dell’arbitro;

che al termine della gara mentre l’arbitro si accingeva a rientrare nello spogliatoio, gli si avvicinava il numero 7 Misticoni Giovanni (precedentemente espulso) il quale con fare minaccioso gli rivolgeva frasi offensive e minacciose ma veniva prontamente allontanato dal sig. Potenza Francesco – n. 14 della società Città di Cirò Marina;

che ad attendere nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro si trovava il sig. Ribecco Francesco – n. 4 e capitano della società Academy Crotone – il quale senza autorizzazione entrava all’interno e, tenendosi dalla maniglia della porta, sferrava un calcio all’arbitro colpendolo alla schiena – all’altezza del rene – e provocandogli fortissimo dolore e perdita di equilibrio;

che nello stesso istante, sempre il sig. Ribecco Francesco chiudeva la porta dello spogliatoio ed iniziava ad aggredire l’arbitro sferrandogli pugni che lo colpivano ripetutamente – almeno 7-10 volte – alla spalla sinistra, al collo, sulla nuca e dietro la testa, provocandogli “forte dolore, smarrimento e disorientamento”;

che il sig. Ribecco Francesco continuava ad aggredire l’arbitro colpendogli le mani che nel frattempo, per paura e per evitare più gravi conseguenze, aveva posto a difesa del volto;

che a quel punto nello spogliatoio entrava il sig. Potenza Francesco – n. 14 della società Città di Cirò Marina – il quale bloccava il sig. Ribecco Francesco interrompendo l’aggressione; che a parte il sig. Potenza Francesco – n. 14 della società Città di Cirò Marina – il quale si prodigava in due distinti momenti ad intervenire a tutela dell’arbitro nessun altro interveniva in suo soccorso;

che l’arbitro, quindi, chiamava i Carabinieri i quali giungevano sul posto dopo cinque minuti e nel frattempo si accorgeva che tra i tesserini di riconoscimento dei giocatori mancava proprio quello del sig. Ribecco Francesco sottratto furtivamente;

che il sig. Francesco Ribecco si allontanava dall’impianto sportivo senza che potesse essere identificato dai Carabinieri;

che sopraggiungeva una ambulanza, chiamata dai Carabinieri, e gli operatori sanitari prestavano all’arbitro le prime cure per poi trasportarlo presso il Pronto Soccorso del Nosocomio Ospedaliero di

Crotone;

che all’arbitro gli veniva diagnosticato “dolore acuto da trauma – rif. trauma toracico ed emicostale dx, spalla sx, e regione cervicobranchiale sx e trauma regione nucale sx da rif. aggressione con prognosi di gg 10 di guarigione SC;

che successivamente in data 12.1.2026 l’arbitro si accorgeva che dal proprio portafogli erano stati sottratti € 60,00 e pertanto sporgeva formale denuncia/querela presso la Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Locri;

visti gli artt.6, 8 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

1) omologare il risultato della gara Academy Crotone – Città di Cirò Marina con il punteggio di 1-2;

2) squalificare il calciatore Bonesse Claudio – della società Academy Crotone – per 4 giornate effettive di gioco;

3) squalificare il calciatore Misticoni Giovanni – della società Academy Crotone – per 4 giornate effettive di gioco;

4) squalificare il calciatore Ribecco Francesco – della società Academy Crotone – sino al 15.1.2031 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

5) infliggere alla Società Academy Crotone l’ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso;

6) con obbligo per la Società Academy Crotone di ritenere indenne l’arbitro per i danni subiti, se richiesti e documentati.

Ai sensi dell’art. 35, comma 7, del CGS si specifica che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.