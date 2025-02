Calcio: Pro Pellaro sempre più in alto. Manita al Melicucco

Cinque reti che spingono la Pro Pellaro sempre piú in alto quelle arrivate nel match disputato contro Melicucco. Il club bianconero presieduto dal patron Praticó continua a regalare grande spettacolo in campo e dopo aver battuto la capolista Virtus Rosarno, si impone anche contro il fanalino di coda Melicucco in un match che non ha avuto storia.

Oltre novanta minuti dominati dagli uomini di mister Verbaro che continua a godersi la propria squadra partita dopo partita, raccogliendo preziosi frutti. Man of the match Fabio Sapone che con una tripletta personale vola a quota diciassette gol, portandosi il pallone a casa al triplice fischio.

Soddisfazione personale anche per Colin e Neri, in rete dopo una prestazione maiuscola.

Tanta voglia di continuare a fare bene per la Pro Pellaro che dietro vanta una società professionale e ben organizzata.

“Sulla carta forse non era un partita difficilissima contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato -sono le parole di Sapone- ma che nonostante tutto ha lottato per tutti i 90 minuti. Era importante scendere in campo con il giusto atteggiamento e indirizzare la partita già dai primi minuti, senza lasciare nulla al caso. Era importante dare continuità dopo la vittoria di Rosarno e così è stato.

Per quanto riguarda la tripletta sono molto contento, non è semplice riuscire a segnare 3 gol in una partita e questo mi dà fiducia per continuare a fare gol. La dedica è sicuramente per tutta la mia famiglia

Come ho sempre detto, serviva del tempo per conoscerci tutti. Molti di noi non avevano mai giocato insieme, ma ora stiamo prendendo consapevolezza della nostra forza e lo stiamo dimostrando domenica dopo domenica”.

La prossima settimana la Pro Pellaro sarà ospite del Caraffa, altro match delicato che i bianconeri non dovranno prendere alla leggera.

Ogni match sarà delicato per la Pro Pellaro che si proietta verso un rush finale di stagione da outsider.

Il tabellino

Pro Pellaro: Pratticó 6.5 (36’St Carella s.v.); Nocera D. 7; Neri 7.5; Cristian C. 6.5; Luce 7; Catalano 6.5 (21′ St Calabrese 6); Camps 7 (28′ St Acosta 6); Caseiro 7; Colin 7; Sapone 8 (33′ St Nariju 6); Erasmus 6.5 (12′ St Giufré 6.5). All. Verbaro

Melicucco: Papaluca 6.5; Cellerino 5; Pavia I. 5 (36′ St.Scattarreggia 6); Dagostino 5 (24′ St Pasqualone 5); Singhateh 5 (25′ St Macri F. 5); Mercuri D. 5; Meri 7; Mercuri F.; Burgos 5.5; Macrí 5 (17′ St Fernandez 5); Pavia L. 5. All. Maio

Arbitro: Gagliardi di Lamezia Terme; Fascetti di Reggio Calabria; Simone di Reggio Calabria.

Ammoniti: Calabrese (P); Mercuri D. (M); Mercuri F. (M); Facundo (M); Pavia (M).

Marcatori: 9′ Sapone (P); 17′ Sapone (P); 18′ Colin (P); 60′ Sapone (P); 86′ Neri (P); 88′ Meri (M).