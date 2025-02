Calcio: la Pro Pellaro batte la capolista e ora vuole lo stadio pieno

Una vittoria che merita di passare in primo piano quella della Pro Pellaro, arrivata in un momento decisivo del campionato contro la capolista Virtus Rosarno.

Sul terreno del “L. Bovetto“, davanti ad una cornice di pubblico unica più che rara per la categoria, il club bianconero ha aggiunto un punto esclamativo al proprio cammino, riconfermandosi outsider di questa stagione e puntando in alto.

La rete di Camps e l’eurogol di Giulio Morabito, arrivato dalla propria metà campo, ha spezzato le ali alla capolista, apparsa poco lucida e nettamente in difficoltà dopo le reti subite.

Gli uomini di mister Verbaro, dopo la sconfitta arrivata contro Melito (con il ricorso ancora in attesa di giudizio), rialzano la testa nel migliore dei modi, agguantando il quinto posto condiviso con il Val Gallico.

La prossima giornata, la Pro Pellaro affronterà il fanalino di coda Melicucco, delicato match che il club non ha alcuna intenzione di sottovalutare. Ancora una volta si giocherà tra le mura del “L. Bovetto”.

La società bianconera, per l’occasione, vuole lanciare un messaggio importante ai propri tifosi.

“Abbiamo bisogno di voi, adesso più che mai. Domenica tutti allo stadio”.

Un appello che merita di essere ascoltato dopo i risultati straordinari che il club presieduto dal patron Nunzio Praticò sta ottenendo sui campo.