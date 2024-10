Calcio – C’è la quarta promozione in B. Record di spettatori al Nereo Rocco

Sfida intensa ed a tratti anche spettacolare. Le due squadre hanno prodotto il massimo sforzo fino all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare ed a spuntarla è stato il Pisa. Marconi il calciatore decisivo, per quella rete realizzata in occasione della partita di andata sul finale che ha regalato al Pisa il 2-2 finale e per la rete del 2-1 messa a segno nel primo tempo supplementare del match. L’espulsione di Lambrughi e la terza marcatura sul finale di Gucher, consegnano la promozione in serie B ai toscani. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 con i gol di Masucci e Granoche su rigore.

Dopo Pordenone, Virtus Entella e Juve Stabia, c’è così la quarta formazione che effettua il salto in serie B, in attesa della gara di ritorno tra il Trapani ed il Piacenza.

Triestina-Pisa si è giocata davanti a 23.000 spettatori, di cui 5000 arrivati da Pisa.