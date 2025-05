Calcio: curioso record negativo per l’ex Reggina Dalle Mura

Con la maglia amaranto la salvezza ottenuta in serie B

Promettente difensore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Christian Dalle Mura, classe 2002, ha giocato gran parte della sua ancora breve carriera in serie B, dopo l’esordio con i viola nella massima serie. Con la maglia della Reggina nella stagione 2020-21, arrivato durante il mercato di gennaio giovanissimo e anche quella migliore per ciò che riguarda il risultato sportivo. Gli amaranto, infatti, dopo un avvio faticoso e il rischio di precipitare, con l’arrivo di mister Baroni scalano la classifica fino ad arrivare a quota 50 e chiudono all’undicesimo posto, sognando addirittura i play off, poi sfumati.

Il seguito del percorso di Dalle Mura è meno fortunato, così come segnalano i colleghi di tifocosenza, perchè le successive quattro stagioni consecutive con le maglie di Pordenone, Spal, Ternana e Cosenza producono quattro retrocessioni. Incredibile. Ovviamente non addebitabili al difensore che rimane un calciatore di buone qualità e certamente affidabile.