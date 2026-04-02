Elezioni, passo indietro per Anna Nucera: ritira la candidatura a sindaco e supporta Battaglia

Si ricompone il quadro nel centrosinistra reggino e il puzzle delle candidature a sindaco alle elezioni comunali reggine. Dopo l’appello lanciato dal Partito Democratico e dal candidato a sindaco Mimmo Battaglia, Anna Nucera ha deciso di fare un passo indietro e di ritirare ufficialmente la propria candidatura alla carica di primo cittadino.

Nucera, indicata da Progetto Reggio come candidata sindaco, ha dunque accolto l’invito all’unità arrivato dal Pd, scegliendo di sostenere Mimmo Battaglia.

Il passo indietro di Anna Nucera

L’appello firmato dal segretario del Partito Democratico di Reggio Calabria, Nicola Irto, e da Mimmo Battaglia chiedeva apertamente a Progetto Reggio di “riflettere sulla decisione di presentare autonomamente la candidatura della professoressa Anna Nucera” e di confluire nella coalizione di centrosinistra.

Una richiesta politica chiara, arrivata nel nome dell’unità delle forze progressiste e della necessità, sottolineata dal Pd, di evitare divisioni in un passaggio elettorale considerato decisivo per il futuro della città.

La risposta di Nucera è arrivata nella direzione auspicata dai democrat: niente corsa solitaria, ma un sostegno pieno al candidato sindaco del centrosinistra.

Una lista a sostegno di Mimmo Battaglia

Con il ritiro della candidatura, Anna Nucera non esce però dalla partita politica. Al contrario, sarà presente nella competizione elettorale con una lista a supporto di Mimmo Battaglia, contribuendo così al progetto unitario del centrosinistra.

Nel loro appello, Pd e Battaglia avevano riconosciuto pubblicamente “il peso e il valore del lavoro svolto da Progetto Reggio” e la “statura politica e civile” di Anna Nucera, definita una figura di spessore per esperienza, competenza e radicamento.

Adesso quel riconoscimento si traduce in un’intesa politica che punta a rafforzare il centrosinistra e a costruire attorno a Mimmo Battaglia una coalizione più larga.

La partita per Palazzo San Giorgio entra sempre più nel vivo, con alleanze, appelli e riposizionamenti che iniziano a ridisegnare in modo concreto il perimetro delle coalizioni.