Calcio – Reggina-Auteri, arriva la doppia smentita

Auteri? Voce totalmente infondata. La notizia apparsa questa mattina su TuttoC.com, viene smentita in maniera categoria dallo stesso protagonista e non solo: “Non ho mai avuto contatti con la Reggina. Sono un professionista sotto contratto con il Catanzaro, club con il quale a brevissimo ci incontreremo per stilare le linee programmatiche per il futuro”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il DS della Reggina Massimo Taibi, risposta decisa e seccata: “Mai sentito, mai contattato, mai pensato”. La società spera in Mimmo Toscano ed in seconda battuta c’è Colantuono. Scartata anche ipotesi Bisoli.