Calcio – Numero di spettatori play off. La Reggina tiene il podio

Società blasonate e piazze calde alzano il dato spettatori negli stadi di serie C

Con un percorso play off ancora da completare e che dovrà decretare le due squadre vincenti e quindi promosse in serie b, ci sono dei dati che certificano il ritorno di un grande interesse verso la categoria, soprattutto in quelle piazze che hanno trascorsi significativi anche nella massima serie.

Ed a proposito di presenze allo stadio, crollato il record della Reggina per quello che riguarda la fase post season, in virtù di un derby molto sentito che il sorteggio ha proposto. Questa l’attuale graduatoria delle prime sei posizioni:

Catania-Trapani con 19416 spettatori

Reggina – Monopoli con 13959 spettatori

Catania-Potenza con 13361 spettatori

Catanzaro – Feralpisalò con 9392 spettatori

Pisa – Carrarese con 9169 spettatori

Arezzo – Pisa con 8000 spettatori