Calcio – Dopo Reggina-Catania andrà via il DS dei rossoazzurri Argurio

“Il Calcio Catania rende noto che il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Christian Argurio si concluderà lunedì 30 settembre 2019, secondo intesa raggiunta, per consentire allo stimato dirigente di accettare la prestigiosa proposta di una blasonata società europea e cimentarsi nella nuova imminente avventura all’estero.

Il nostro club, considerando l’opportunità prospettata ad Argurio, ha ritenuto di accogliere la richiesta di risoluzione perché convinto dell’importanza del concetto di valorizzazione del talento forgiato in questi anni di proficuo lavoro per la causa rossazzurra. In base a un principio applicabile anche ai dirigenti e non esclusivamente ai calciatori ed ai tecnici, infatti, il Calcio Catania consente di crescere e non impedisce agli emergenti e meritevoli di misurarsi in contesti e categorie di primo livello. A Christian Argurio, che per il Catania ha agito in modo intelligente e maturo, il più grande e sincero in bocca al lupo.

fonte: calciocatania.it

Il Direttore Sportivo Christian Argurio, dal 1° ottobre all’Hajduk Spalato.

