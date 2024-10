Reggina-Catania: sarà record stagionale di pubblico al Granillo

Storicamente la gara tra Reggina e Catania ha portato pubblico e partecipazione. Le battaglie più accese negli anni 70 con le due squadre impegnate nel campionato di serie C ed in lotta sempre per le posizioni di vertice. Situazione molto simile a quella di adesso, stesse ambizioni, con la differenza che, questa volta, sugli spalti del Granillo ci saranno solo tifosi amaranto.

Vietata la trasferta ai supporters del Catania, ma comunque sarà lo stesso un bellissimo colpo d’occhio, visti i numeri della prevendita e lo zoccolo duro rappresentato dagli abbonati.

Nella giornata di ieri quasi 3000 i tagliandi staccati, mentre si viaggia verso quota 5000 per quello che riguarda la sottoscrizione delle tessere. E’ assai probabile che dopo le tre giornate di campionato davanti al pubblico di casa, possa essere già battuto il numero di presenti visto nei match con Cavese prima, poi Bisceglie e Vibonese. La prevendita, ovviamente, rimarrà aperta fino a qualche minuto prima dell’incontro.

