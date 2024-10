Calcio – Reggina, guardare la classifica è una goduria. Il resoconto della giornata

L’infrasettimanale incorona la Reggina come decisamente la squadra più forte, se ancora qualcuno avesse avuto dei dubbi. Nella giornata più complicata, per diversi motivi, si impone sul campo del Catanzaro e porta a casa tre punti pesantissimi, oltre ad allungare il vantaggio dal Bari. Quest’ultimo stoppato in trasferta dalla Ternana, mentre il Monopoli, prossimo avversario degli amaranto, fatica contro gli ultimi della classe del Rieti, vincendo al minuto 92 ed in superiorità numerica. Questo il resoconto della giornata e la classifica:

VENTOTTESIMA GIORNATA

Sicula Leonzio – Casertana 2-2

AZ Picerno – Catania 1-2

Avellino – Paganese 1-0

Vibonese – V. Francavilla 2-1

Teramo – Potenza 0-1

Cavese – Rende 2-1

Bisceglie – Viterbese 0-1

Ternana – Bari 2-2

Catanzaro – Reggina 0-1

Monopoli – Rieti 1-0

CLASSIFICA

Reggina 66

Bari 56

Monopoli 54

Potenza 52

Ternana 50

Catanzaro 42

Catania 41

Teramo 40

Vibonese 38

Viterbese 38

V. Francavilla 37

Cavese 37

Avellino 37

Paganese 34

Casertana 32

AZ Picerno 29

Sicula Leonzio 23

Bisceglie 19

Rende 17

Rieti 12

Leggi anche