Calcio – La Reggina tra le cinque imbattute d’Europa

Dodici giornate di campionato ed ancora imbattibilità per la Reggina, in testa alla classifica del campionato di serie C girone C. Un cammino costante quello degli uomini di Toscano che hanno fatto bottino pieno davanti al pubblico di casa con sei vittorie su sei al Granillo, mentre quattro pareggi e due vittorie (Monopoli e Avellino) in trasferta.

Il percorso fin qui effettuato consente agli amaranto di balzare in vetta alla classifica delle imbattute d’Europa, avendo giocato una partita in più rispetto ad Ajax (11), Liverpool (10), Juventus (9) e Wolfsburg (9).

Reggina 28 punti (12 partite)

Ajax 29 punti (11 partite)

Liverpool 28 punti (10 partite)

Juventus 23 punti (9 partite)

Wolfsburg 17 punti (9 partite)

