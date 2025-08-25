Reggina: la carica del giovane portiere Lagonigro

Una delle certezze della Reggina di quest’anno è certamente il giovane Lagonigro. L’estremo difensore ha mostrato qualità e affidabilità e mister Trocini consegnerà nuovamente a lui la difesa della porta. Lo abbiamo intervistato al termine dell’amichevole congiunta con il Bocale:

“Si sta lavorando forte. Abbiamo fatto una preparazione improntata su quello che è l’obiettivo da raggiungere, fisicamente ci siamo. La squadra è forte e la rosa profonda. Abbiamo finito la scorsa stagione in bellezza, ma ci è rimasto l’amaro in bocca per la mancata promozione. Questo ci dà tanta carica, vogliamo andare a prenderci quello che è l’obiettivo.

Non è mai facile per un portiere cambiare metodologia di lavoro. Iniziare la stagione con la squadra, sapere gli obiettivi, muoversi insieme, improntare una tipologia di portiere sin da inizio stagione è importante. Cerco di migliorare ogni aspetto, con i piedi per esempio si può migliorare ancora, l’anno scorso avevamo Miguel che era un fenomeno con i piedi. Stiamo lavorando su tanti aspetti, devo far emergere ancora di più quelli su cui mi trovo meglio.

Abbiamo fatto un ritiro in cui non sembrava ci fossero ragazzi nuovi, si sono integrati subito con il gruppo. C’è un grande rapporto tra di noi, che va oltre il campo di gioco. I campionati si vincono con un gruppo unito, io sono sinceramente stupito perché sembriamo una squadra che sta insieme da tempo e non da un solo mese”.