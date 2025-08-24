Reggina, la saggezza di Adejo: l’atteggiamento, la concorrenza, le scelte

Al termine dell’allenamento congiunto con il Bocale, ai microfoni dei giornalisti il difensore Adejo: “Siamo a lavori in corso, stiamo carburando e ci vuole tempo per smaltire. L’obiettivo lo sappiamo tutti. I nuovi si sono inseriti bene. Tutti aspettano la Reggina? Non è una novità, indossare questa maglia non è da tutti, per me è un orgoglio e siamo pronti per battagliare contro tutti.

Non c’è il rischio che ci si senta troppo bravi e si giochi di fioretto. Sappiamo quale è il nostro obiettivo e poi dipende anche dalla partita. Siamo abbastanza maturi per capire quando è il momento di fare determinate cose. Io sto meglio, ho avuto un piccolo fastidio al ginocchio nel finale della scorsa stagione ma ora va meglio. Adejo c’è. Ben venga la competizione, nella mia carriera, nel mio percorso ho sempre visto che quello che conta è il campo. Sarà il mister a decidere, la Reggina viene prima di tutto, non ci saranno problemi”.