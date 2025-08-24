Reggina, vittoria di misura con il Bocale. Prodezza di Edera

Ultimo test precampionato per la Reggina che al Sant’Agata ha affrontato il Bocale Admo, chiudendo la serie di allenamenti congiunti. Dalla prossima settimana inizieranno gli impegni ufficiali con la Coppa Italia: gli amaranto affronteranno la Vibonese sul neutro di Palmi.

Mister Trocini ha schierato tutti quei giocatori rimasti fuori nella gara di ieri con la Pro Pellaro. Tra i pali Boschi, difesa composta da Lanzillotta, Girasole Rosario, Adejo e Fomete. A centrocampo spazio a Zenuni, Correnti e Mungo, mentre in avanti Edera e Grillo hanno supportato la punta centrale Ferraro.

Il primo tempo ha regalato le cose migliori: Edera ha sbloccato il match con una splendida punizione, seguito dal raddoppio di Grillo. Il Bocale ha accorciato le distanze con Pavani, bravo ad approfittare di una distrazione difensiva di Girasole. Nella ripresa il ritmo è calato e gli amaranto hanno faticato a costruire azioni pericolose, gestendo comunque il vantaggio fino al fischio finale.

La sfida si è chiusa 2-1 per la Reggina, che porta a casa altri minuti nelle gambe e nuove valutazioni sull’intera rosa. Oggi la certezza, insieme ai soliti noti, è rappresentata sicuramente anche dalle corsie esterne offensive. Di Grazia, Ragusa, Edera e Grillo, hanno fatto vedere giocate da categoria superiore. Adesso si fa sul serio: il debutto stagionale è alle porte.