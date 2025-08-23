La Reggina supera la Pro Pellaro. Prodezze di Di Grazia e Ragusa. Spicca il giovane Chirico

Prosegue la marcia di avvicinamento della Reggina all’esordio ufficiale del 31 agosto in Coppa Italia contro la Vibonese. Al centro sportivo Sant’Agata, gli amaranto hanno superato 4-0 la Pro Pellaro, squadra di Promozione costruita per competere ai vertici del campionato.

La formazione di Trocini

Mister Trocini ha proposto un undici molto vicino a quello che potrebbe scendere in campo anche nelle gare ufficiali, con qualche dubbio solo nella gestione degli Under. In porta Lagonigro, difesa con Palumbo e Distratto sugli esterni e la coppia Blondett – Domenico Girasole al centro. A centrocampo spazio a Laaribi, Porcino e Barillà, mentre davanti hanno agito Di Grazia, Ragusa e Montalto.

Le reti del match

Nel primo tempo la Pro Pellaro si è mostrata organizzata, creando anche un paio di occasioni pericolose. A decidere la prima parte, però, sono state due giocate di grande qualità: la rovesciata di Di Grazia dopo una respinta della traversa e il sinistro a giro di Ragusa, tra i migliori in campo.

Nella ripresa la Reggina ha alzato i ritmi, trovando altre due reti grazie al giovane Chirico, autore di una doppietta che ha chiuso la partita sul 4-0. Da segnalare diverse conclusioni di Montalto, vicino al gol in diverse occasioni, e fermato in una occasione da un ottimo interveni di Pietro Marino, ex di turno.

Domani gli amaranto torneranno in campo, sempre al Sant’Agata ore 10, per l’ultimo test precampionato con il Bocale, prima di tuffarsi nell’avventura ufficiale della stagione.