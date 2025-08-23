Reggina, ufficializzata la data per la presentazione della squadra

Presentazione ufficiale dell’AS Reggina 1914 per la stagione calcistica 2025/2026, l’evento si terrà il 27 agosto alle ore 21:30 nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

La serata sarà condotta da Santo Palumbo e arricchita da momenti di intrattenimento musicale con il DJ set di Claudio Labate e l’esibizione di Simone Quartuccio.

Un appuntamento che unisce passione sportiva e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di presentare alla città la nuova squadra amaranto, pronta a vivere la stagione 2025\2026 con l’obiettivo di ritornare nel calcio professionistico.