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San Roberto si prepara a vivere ‘San Roberto Valley Food 3.0’: gusto, musica e territorio

Il 25 ottobre torna l’evento enogastronomico e musicale organizzato dalla Pro Loco San Roberto, in collaborazione con le istituzioni e le realtà del territorio. Un ricco menù, intrattenimento musicale, un concerto a sorpresa

17 Ottobre 2026 - 18:12 | Comunicato Stampa

Panino salsiccia

Sapori della tradizione, musica e voglia di stare insieme saranno gli ingredienti di «San Roberto Valley Food 3.0», l’evento enogastronomico e musicale promosso dalla Pro Loco San Roberto, in programma il prossimo 25 ottobre presso il Parco delle Mimose.

La manifestazione si propone di coinvolgere cittadini, famiglie, giovani e visitatori in un appuntamento dedicato al buon cibo e all’intrattenimento, valorizzando al tempo stesso il territorio e favorendo momenti di incontro e condivisione.

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L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergia tra la Pro Loco San Roberto, il Comune di San Roberto, il Parco Nazionale dell’Aspromonte, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Istituto Alberghiero “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni. Una collaborazione che mette in rete associazioni, istituzioni e mondo della formazione, contribuendo alla realizzazione di un evento che unisce promozione territoriale, gastronomia e partecipazione.

Il menù e la musica

Tra i protagonisti della giornata ci saranno anche i sapori della tradizione. Il menù sarà ampio e variegato, con proposte per tutti i gusti: panini con frittole, salsiccia e peperonata, patatine fritte, patate rustiche, arrosticini, pasta al ragù di maiale e calzoni. Non mancheranno le specialità dolci, tra cui cannoli e crêpes alla Nutella, oltre a tante altre proposte da scoprire negli stand gastronomici.

A completare il programma sarà la musica. Nel pomeriggio l’intrattenimento sarà affidato ai DJ Vespa Club, che accompagneranno i presenti con una proposta musicale pensata per animare la giornata. Per la sera, invece, è previsto un concerto a sorpresa.

Valley Food 3.0 si presenta così come un appuntamento che mette insieme gastronomia, spettacolo e collaborazione tra le diverse realtà del territorio, offrendo un’occasione per vivere San Roberto in un’atmosfera di festa e valorizzarne le potenzialità.

Il Presidente e l’intero direttivo della Pro Loco San Roberto rivolgono un invito a tutta la cittadinanza e ai visitatori dei comuni vicini a partecipare numerosi, per condividere una giornata all’insegna del gusto, della musica e della convivialità.

L’appuntamento è per sabato 25 ottobre al Parco delle Mimose di San Roberto, per una nuova edizione di Valley Food che punta a riunire la comunità attraverso i sapori, la musica e la valorizzazione del territorio.

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