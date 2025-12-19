Gusto, tradizione e ritmo: a San Roberto esplode la magia di ‘Valley Food 2.0’
Una kermesse enogastronomica e musicale che promette di riscaldare l’atmosfera natalizia tra sapori autentici e grandi tradizioni
19 Dicembre 2025 - 15:27 | Comunicato Stampa
Tutto è pronto per trasformare il cuore di San Roberto in un vero e proprio paradiso per il palato. Sabato 20 dicembre, presso il Parco delle Mimose, il borgo aspromontano ospiterà l’atteso evento Valley Food 2.0, una kermesse enogastronomica e musicale che promette di riscaldare l’atmosfera natalizia tra sapori autentici e grandi tradizioni.
Organizzato con cura dalla Pro Loco di San Roberto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’evento non è solo una sagra, ma una vetrina d’eccellenza. I veri protagonisti saranno infatti le attività commerciali del territorio e le associazioni locali, unite per presentare il meglio della produzione gastronomica calabrese.
Un viaggio nei sapori: dal salato al dolce
Il percorso del gusto di Valley Food 2.0 è pensato per accontentare ogni palato, dai nostalgici della cucina della nonna agli amanti dello street food più goloso. Ecco cosa attende i visitatori:
- I Classici del Territorio: Le immancabili crespelle calde, la sostanziosa fagiolata con salsiccia e i calzoni paesani.
- Street Food Locale: Panini farciti con le mitiche frittole o con salsiccia alla brace, patatine fritte e la fragrante pizza locale.
- La Chicca: Il cuzzatiello ripieno con polpette al sugo, un’esplosione di sapore che sta già facendo sognare i buongustai.
- L’Angolo della Dolcezza: Per chiudere in bellezza, mini panettoni farciti, krapfen alla crema, babà e, per sfidare il freddo, fiumi di cioccolata calda e profumato vin brulè.
Musica e Folklore: Il ritmo di SonuAnticu
Non ci sarà spazio solo per il cibo. A partire dalle ore 20:30, l’energia travolgente dei SonuAnticu salirà sul palco del Parco delle Mimose per un concerto che si preannuncia indimenticabile. La loro musica, capace di fondere radici popolari e ritmi contemporanei, trasformerà la piazza in una grande festa a cielo aperto, invitando tutti al ballo e alla condivisione.
Un invito a tutta la comunità
“È un invito a riscoprire San Roberto, a stare insieme e a vivere una serata di gioia a pochi giorni dal Natale” dichiara il Presidente della Pro Loco.
L’appuntamento è dunque per sabato 20 dicembre. Che siate amanti della buona tavola o appassionati di musica popolare, San Roberto vi aspetta al Parco delle Mimose per una serata dove l’accoglienza è di casa e il gusto è garantito.