Gusto, tradizione e ritmo: a San Roberto esplode la magia di ‘Valley Food 2.0’

Una kermesse enogastronomica e musicale che promette di riscaldare l’atmosfera natalizia tra sapori autentici e grandi tradizioni

Tutto è pronto per trasformare il cuore di San Roberto in un vero e proprio paradiso per il palato. Sabato 20 dicembre, presso il Parco delle Mimose, il borgo aspromontano ospiterà l’atteso evento Valley Food 2.0, una kermesse enogastronomica e musicale che promette di riscaldare l’atmosfera natalizia tra sapori autentici e grandi tradizioni.

Organizzato con cura dalla Pro Loco di San Roberto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’evento non è solo una sagra, ma una vetrina d’eccellenza. I veri protagonisti saranno infatti le attività commerciali del territorio e le associazioni locali, unite per presentare il meglio della produzione gastronomica calabrese.

Un viaggio nei sapori: dal salato al dolce

Il percorso del gusto di Valley Food 2.0 è pensato per accontentare ogni palato, dai nostalgici della cucina della nonna agli amanti dello street food più goloso. Ecco cosa attende i visitatori:

I Classici del Territorio : Le immancabili crespelle calde , la sostanziosa fagiolata con salsiccia e i calzoni paesani .

: Le immancabili , la sostanziosa e i . Street Food Locale : Panini farciti con le mitiche frittole o con salsiccia alla brace , patatine fritte e la fragrante pizza locale .

: con le mitiche o con , e la fragrante . La Chicca : Il cuzzatiello ripieno con polpette al sugo , un’esplosione di sapore che sta già facendo sognare i buongustai.

: Il con , un’esplosione di sapore che sta già facendo sognare i buongustai. L’Angolo della Dolcezza: Per chiudere in bellezza, mini panettoni farciti, krapfen alla crema, babà e, per sfidare il freddo, fiumi di cioccolata calda e profumato vin brulè.

Musica e Folklore: Il ritmo di SonuAnticu

Non ci sarà spazio solo per il cibo. A partire dalle ore 20:30, l’energia travolgente dei SonuAnticu salirà sul palco del Parco delle Mimose per un concerto che si preannuncia indimenticabile. La loro musica, capace di fondere radici popolari e ritmi contemporanei, trasformerà la piazza in una grande festa a cielo aperto, invitando tutti al ballo e alla condivisione.

Un invito a tutta la comunità

“È un invito a riscoprire San Roberto, a stare insieme e a vivere una serata di gioia a pochi giorni dal Natale” dichiara il Presidente della Pro Loco.

L’appuntamento è dunque per sabato 20 dicembre. Che siate amanti della buona tavola o appassionati di musica popolare, San Roberto vi aspetta al Parco delle Mimose per una serata dove l’accoglienza è di casa e il gusto è garantito.