Natale a San Roberto, torna ‘Valley Food 2.0’ con sapori, musica e tradizione

La Pro Loco di San Roberto alza il sipario sul Natale con un gradito ritorno. Forte del successo riscosso lo scorso anno, la Pro loco ha deciso, con il supporto dell’amministrazione comunale di San Roberto, di riproporre l’evento enogastronomico e musicale “Valley Food 2.0“, che animerà il Parco delle Mimose il prossimo venerdì 20 dicembre.

L’obiettivo è duplice: celebrare le ricche tradizioni culinarie e culturali che definiscono l’identità del territorio e, al contempo, offrire un momento di aggregazione e festa proprio alla vigilia delle imminenti festività natalizie.

Sapori Autentici e Promozione Territoriale

“Valley Food 2.0” non è solo una sagra, ma un vero e proprio palcoscenico per le attività commerciali locali. Il cuore della manifestazione sarà infatti la partecipazione attiva dei commercianti del territorio che, attraverso i loro stand, presenteranno e faranno degustare al pubblico i prodotti tipici che rappresentano l’eccellenza e l’autenticità di San Roberto e della sua Valle. Un’occasione imperdibile per assaporare i gusti del Natale e sostenere l’economia locale.

L’appuntamento inizierà ufficialmente alle ore 18:00 con l’apertura degli stand.

Musica e Atmosfera Natalizia

A rendere l’atmosfera ancora più calda e coinvolgente, la serata proseguirà con la musica. A partire dalle ore 20:30, il palco del Parco delle Mimose ospiterà il concerto del rinomato gruppo etno-folk Sonuanticu. Il loro repertorio, denso di richiami alle radici sonore locali, sarà la colonna sonora ideale per una serata all’insegna della tradizione.

Un Ponte tra le Comunità

La scelta di organizzare l’evento a ridosso delle festività è particolarmente significativa. Come sottolineato dagli organizzatori della Pro Loco, la manifestazione vuole essere un grande abbraccio per la comunità, specialmente per coloro che, a causa di studio o lavoro, rientrano a San Roberto proprio in questo periodo.

“Il Natale – ha commentato il Presidente della Pro Loco – è il momento per eccellenza per ritrovarsi. Vogliamo che ‘Valley Food 2.0’ sia l’occasione perfetta per stare insieme, scambiare gli auguri e rinsaldare i legami con chi torna a casa, in un clima di gioia e condivisione che solo le nostre tradizioni sanno creare”.

Un appuntamento da segnare in calendario, dunque, per una serata che promette di unire gusto, musica e il calore dello stare insieme, confermando “Valley Food 2.0” come una delle manifestazioni più attese del periodo natalizio a San Roberto.