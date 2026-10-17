Reggio, torna la filodiffusione delle musiche di Cilea sul Corso Garibaldi

"Accompagnare il passeggio delle persone con le opere e le melodie del nostro illustre compositore è un gesto di classe che arricchisce la vita quotidiana della nostra comunità", afferma il consigliere comunale Daniele Romeo

Con l’inaugurazione del Cilea Opera Festival 2026, la città di Reggio Calabria torna a respirare un’atmosfera unica, elegante e di alto profilo culturale. Da questo pomeriggio, e per tutta la durata della manifestazione che accompagnerà la città fino al 20 novembre, torna un’iniziativa particolarmente apprezzata da cittadini e visitatori: la filodiffusione delle musiche di Francesco Cilea diffuse direttamente dal Teatro verso il Corso Garibaldi.

«Come già sperimentato con grande successo lo scorso anno, abbiamo voluto riproporre questo momento di diffusa suggestione musicale», dichiara il Consigliere Comunale Daniele Romeo. «Accompagnare il passeggio delle persone con le opere e le melodie del nostro illustre compositore è un gesto di classe che arricchisce la vita quotidiana della nostra comunità e regala un’accoglienza prestigiosa a quanti visitano Reggio Calabria».

Il Cilea Opera Festival come presidio culturale

«Il Cilea Opera Festival – prosegue Romeo – rappresenta un presidio culturale di primissimo ordine per l’intero territorio. L’avvio della filodiffusione dal Teatro non è solo un sottofondo elegante, ma un vero e proprio invito alla cittadinanza a riscoprire l’orgoglio per la propria identità artistica e a partecipare ai tanti appuntamenti in programma nelle prossime settimane. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che lavorano costantemente per rendere la grande musica lirica e classica un patrimonio vivo e accessibile a tutti».