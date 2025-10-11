Reggio, il ‘Cilea Opera Festival’ debutta con il concerto di Beatrice Zoccali

Martedì 14 ottobre alle ore 18:00, si alzerà il sipario sul Cilea Opera Festival, un festival ufficiale dedicato al compositore Francesco Cilea, accreditato e cofinanziato dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per il triennio 2025-2027, sotto il patrocinio del Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale dello Spettacolo.

Il festival avrà inizio con un concerto esclusivo dal titolo “Il Pianismo di Cilea”, interpretato dalla pianista Beatrice Zoccali, che si terrà in una prima assoluta sulla terrazza coperta del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un luogo che, fino ad oggi, non aveva mai ospitato concerti pianistici, con una vista panoramica mozzafiato sulla città.

Un omaggio alla musica di Cilea

Beatrice Zoccali, che nel 2021 ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Varazze (la stessa conferita al Maestro Francesco Cilea nel 1950), è considerata una delle maggiori interpreti mondiali della musica pianistica di Cilea, tanto da essere definita la sua “ambasciatrice nel mondo”. La sua performance darà inizio a una serie di appuntamenti che porteranno la musica di Cilea in tutta la regione.

L’evento rappresenta un inizio immersivo che coinvolgerà non solo la città di Reggio Calabria, ma anche Palmi, concludendo il festival il 20 novembre 2025 con la rappresentazione della seconda opera di Cilea, “Tilda”.

Un incontro tra musica e gusto

Un aspetto unico di questa edizione del festival è la collaborazione con la famosa gelateria Cesare di Reggio Calabria, che in occasione del concerto di apertura del 14 ottobre offrirà una degustazione esclusiva del nuovo gusto “Tilda”, ispirato alla protagonista dell’opera omonima. Questo gelato non è solo una novità gastronomica, ma una vera e propria filosofia del sapore che racconta una storia, quella di Tilda, ed evoca emozioni attraverso i suoi ingredienti e aromi.

Davide Destefano, titolare della gelateria Cesare, presenterà questo gelato innovativo, che trae la sua struttura dal pentagramma musicale e dove le note musicali diventano ingredienti per dare vita a un sapore che va oltre il semplice gusto, unendo la musica e la gastronomia in un’unica esperienza sensoriale.

Un mese di buona musica e nuove esperienze

Con quindici appuntamenti in programma, il Cilea Opera Festival offrirà un mese di musica di alta qualità, nuove esperienze e una fusione tra cultura e gastronomia. I biglietti per i concerti, che si terranno al Museo Nazionale, sono disponibili al costo di 13 euro (10 euro per studenti) e possono essere acquistati presso La Bottega della Musica a Reggio Calabria (Viale Amendola 29), oppure prenotati e pagati tramite bonifico o carta al 3288814744.

Info: ticket@nuovolaboratoriolirico.it