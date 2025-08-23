Reggina, Di Grazia: il modulo, l’obiettivo, il ruolo e le responsabilità

Totalmente ristabilitosi dopo la botta rimediata al ginocchio, l’esterno Di Grazia è apparso tra i più mobili e intraprendenti della Reggina nell’allenamento congiunto di questo pomeriggio con la Pro Pellaro. E’ stata sua la prima marcatura con una splendida rovesciata. Le sue dichiarazioni a fine partita:

“L’infortunio è acqua passata, grazie allo staff medico della società. Adesso sto bene e per l’inizio del campionato contiamo di essere al cento per cento. Le sensazioni sono posivive, gruppo eccezionale, sano. Inserirmi è stato facile, ho ritrovato diversi ex compagni. Ogni giocatore sa che questa è una piazza importante e bisogna prendersi delle responsabilità, Reggio e la Reggina non possono stare in questa categoria.

Ci tenevo moltissimo a venire qui, una piazza incredibile. Ce la metteremo tutta per il salto di categoria. Il modulo è per me ideale, sono un esterno di sinistra puro, rimango a disposizione del mister per qualsiasi richiesta lui abbia. Con lui ho parlato a lungo. L’obiettivo personale è quello della squadra, andare in serie C. Questo è un campionato dove ci sono squadre attrezzate, equilibrato, vogliamo vincere e fare divertire la gente”.