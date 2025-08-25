Reggina: da domenica si fa sul serio. Adesso tocca a Trocini

La Reggina da domani entrerà nella cosiddetta “settimana tipo”, quella che accompagna al match ufficiale della domenica. In questo caso non si tratta di campionato ma di Coppa Italia, primo appuntamento vero della stagione dopo una lunga fase di test e allenamenti congiunti.

L’avversario sarà la Vibonese, formazione che ha cambiato proprietà e rinnovato quasi interamente l’organico. Una squadra che avrà bisogno di tempo per trovare la giusta amalgama, mentre gli amaranto sembrano già più rodati. La conferma di mister Trocini e di gran parte dei titolari della scorsa stagione, unita all’arrivo di innesti di qualità, ha permesso al gruppo di lavorare con continuità fin dalla preparazione estiva.

Per il tecnico adesso è il momento delle attese: individuare gli undici titolari. Un compito reso più complesso dalla possibilità di contare su un organico ampio, quasi doppio, che offre soluzioni in ogni reparto. Le prime indicazioni emerse dal precampionato hanno già chiarito alcune gerarchie, ma restano nodi da sciogliere.

Sugli esterni offensivi, dove abbondano alternative e qualità, la concorrenza è forte e le scelte piacevolmente più difficili. Più incerta la situazione sugli esterni bassi della linea difensiva: finora nessuno ha dato la sensazione di essere titolare inamovibile.

La Coppa Italia servirà dunque non solo a inseguire il passaggio del turno, ma anche a fissare i primi punti fermi della nuova Reggina.