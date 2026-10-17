Poliambulatorio Gallico, Germanò: ‘Basta lezioni da chi ha amministrato per dodici anni’

"Il problema non nasce oggi: è rimasto senza soluzione proprio durante quegli stessi anni. E il consigliere Giordano, oggi così solerte nel distribuire accuse, ricopriva allora proprio il ruolo di delegato al decentramento", le parole di Germanò

“Fa sorridere – se la vicenda non riguardasse un servizio essenziale per i cittadini – vedere chi per dodici lunghi anni ha amministrato da consigliere comunale, e dunque con una responsabilità diretta anche sul territorio della Terza Circoscrizione, ergersi oggi a paladino del poliambulatorio di Gallico. Il problema non nasce oggi: è rimasto senza soluzione proprio durante quegli stessi anni. E il consigliere Giordano, oggi così solerte nel distribuire accuse, ricopriva allora proprio il ruolo di delegato al decentramento.

Prima di impartire lezioni, sarebbe opportuno spiegare ai cittadini che cosa sia stato fatto, in quel lungo periodo, per affrontare una criticità che oggi si pretende di imputare interamente ad altri”.

Il compito delle Circoscrizioni e le accuse alla minoranza

“Il compito delle Circoscrizioni è stare sul territorio: ascoltare i cittadini, essere presenti e farsi carico dei problemi quotidiani. Ma chi ha lasciato il territorio abbandonato per dodici anni sembra aver dimenticato – o non aver mai compreso – cosa significhi davvero svolgere questo compito.

Molto è stato fatto, ma siamo i primi a sapere che c’è ancora moltissimo da fare: dall’asfaltatura di alcune vie di quartiere alla pulizia della spiaggia (con gli interventi straordinari realizzati quest’estate), fino alla vigilanza attiva sul territorio e alla pronta segnalazione dei problemi agli organi competenti. Questo è il lavoro concreto e quotidiano che i cittadini si aspettano da chi li rappresenta.

Dall’altra parte, invece, arrivano polemiche sterili, prive di proposte e soluzioni. È facile alzare la voce oggi; meno facile è spiegare perché, avendo governato per dodici lunghi anni, non si sia riusciti a risolvere il problema.

Alle richieste di dimissioni avanzate dalla minoranza rispondiamo che, prima di impartire lezioni, dovrebbe essere proprio l’opposizione a riflettere su come si interpreta il ruolo di rappresentante del territorio. Il loro capogruppo è stato consigliere comunale per anni, ma i cittadini della Terza Circoscrizione non lo hanno mai visto sul territorio, se non per vuote passerelle elettorali o per l’intitolazione di qualche via a Gallico Marina.

Se si parla di dimissioni per manifesta incapacità, la minoranza dovrebbe rivolgere la richiesta al proprio capogruppo.

È falso anche sostenere che ci siamo opposti a un Consiglio aperto. Non abbiamo mai negato l’importanza del confronto pubblico: abbiamo chiesto che la questione venga istruita e affrontata nelle commissioni permanenti, la sede naturale per approfondire il tema e individuare soluzioni concrete. I lavori inizieranno questa settimana, come risulta dalla convocazione presente agli atti. Questo è il percorso istituzionale scelto, non un espediente per sottrarsi al confronto”.

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La continuità del servizio

“Sulla continuità del servizio, i fatti sono altrettanto chiari: l’ASP è attualmente operativa nei locali del poliambulatorio di Gallico. Prossimamente il servizio sarà trasferito nei locali dell’ex Circoscrizione, concessi in comodato, come comunicato dall’assessore Maiolino. È quindi falso sostenere che il poliambulatorio sia già chiuso: il servizio è pienamente attivo e continuerà a esserlo anche dopo il trasferimento.

Nessun silenzio e nessuna fuga: c’è una soluzione concreta e c’è un percorso di approfondimento già avviato.

Il polverone polemico non cambia la realtà: chi ha avuto dodici lunghi anni per governare dovrebbe evitare di presentarsi oggi come se fosse appena arrivato o pretendere di dettare l’agenda.

Lasciamo le polemiche a chi non ha proposte. Ai cittadini non servono teatrini politici, ma presenza costante, responsabilità e risposte concrete: ed è esattamente ciò su cui noi continuiamo a lavorare ogni giorno”.

Il Presidente f.f. Bruno Germanò