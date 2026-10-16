Poliambulatorio Gallico, Uniti per Reggio Nord: ‘Se non sanno governare, si dimettano’

La situazione nella Terza Circoscrizione è ormai insostenibile. Dall’11 settembre il gruppo Uniti per Reggio Nord ha chiesto, e poi reiterato con una successiva istanza, la convocazione di un Consiglio circoscrizionale straordinario e urgente sulla difesa del poliambulatorio di Gallico, unico presidio sanitario della zona nord che rischia concretamente la chiusura.

La Conferenza dei Capigruppo, attualmente presieduta dal Vice Presidente facente funzioni, ha condiviso la nostra proposta, individuando inizialmente nel 14 e poi nel 26 ottobre il giorno per tenere l’importante seduta consiliare. Eppure, a oggi, il Consiglio non è stato convocato. Delle due l’una: o siamo davanti a una manifesta incapacità di gestire la Circoscrizione, oppure manca la volontà politica di affrontare il tema. Abbiamo chiesto un Consiglio in seduta aperta, con l’intervento dell’Asp, affinché possano partecipare i cittadini, le associazioni, i portatori di interesse e tutti coloro che in questi anni si sono battuti per la sanità reggina. Proprio per questo il silenzio è ancora più grave.

Su questo punto saremo assolutamente fermi e non accettiamo giustificazioni, tantomeno quelle risibili con cui il Vice Presidente tenta goffamente di attribuire il ritardo della convocazione, all’assenza del segretario o a presunte disfunzioni degli uffici. Non è così. La mancata convocazione rivela piuttosto la malcelata volontà della maggioranza di centrodestra di accompagnare il poliambulatorio verso la chiusura.