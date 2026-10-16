Occhiuto: ‘Togliamo l’Irpef a tutti i giovani fino a 35 anni, tratteniamoli con la leva fiscale’
"Berlusconi aboliva intere tasse, non interveniva sulle percentuali. Io propongo di togliere l'irpef. I giovani non scappano più solo dalla Calabria, ma anche dalla Lombardia" le parole del Governatore
16 Ottobre 2026 - 15:05 | Comunicato stampa
“Bisogna semplificare.
Ci sono alcuni ambiti, per esempio i lavori per contrastare l’erosione costiera, dove in Italia servono 18 autorizzazioni preventive. Il ministro Zangrillo ha fatto molto, ma bisogna fare ancora di più. E poi occorre trovare delle bandiere che siano riconoscibili dagli elettori. Berlusconi aboliva intere tasse, non interveniva sulle percentuali. Io propongo di togliere l’Irpef, cioè le tasse, per tutti i giovani fino a 35 anni.
Perché molti giovani oggi scappano non più solo dalla Calabria o dalla Sicilia, ma anche dalla Lombardia e dal Veneto per andare dove vengono meglio remunerati. Tratteniamoli, incidendo sulla leva fiscale”.
Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, in un’intervista a “l’Espresso“.
Le manovre sull’Irpef e la proposta della no tax area
“Nelle ultime leggi di bilancio sono state fatte due manovre sull’Irpef che sono costate 7 miliardi all’anno, 35 miliardi in una legislatura. Se non si può fare la no tax area fino a 35 anni per problemi di risorse, proviamo a farla almeno fino a 30 anni, ma diamo un segnale ai giovani. Diciamo che questo Paese vuole investire su di loro”.
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