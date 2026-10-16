City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Occhiuto: ‘Togliamo l’Irpef a tutti i giovani fino a 35 anni, tratteniamoli con la leva fiscale’

"Berlusconi aboliva intere tasse, non interveniva sulle percentuali. Io propongo di togliere l'irpef. I giovani non scappano più solo dalla Calabria, ma anche dalla Lombardia" le parole del Governatore

16 Ottobre 2026 - 15:05 | Comunicato stampa

Consiglio Regionale Presidente Roberto Occhiuto ()

Bisogna semplificare.

Ci sono alcuni ambiti, per esempio i lavori per contrastare l’erosione costiera, dove in Italia servono 18 autorizzazioni preventive. Il ministro Zangrillo ha fatto molto, ma bisogna fare ancora di più. E poi occorre trovare delle bandiere che siano riconoscibili dagli elettori. Berlusconi aboliva intere tasse, non interveniva sulle percentuali. Io propongo di togliere l’Irpef, cioè le tasse, per tutti i giovani fino a 35 anni.

Perché molti giovani oggi scappano non più solo dalla Calabria o dalla Sicilia, ma anche dalla Lombardia e dal Veneto per andare dove vengono meglio remunerati. Tratteniamoli, incidendo sulla leva fiscale”.

Leggi anche

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, in un’intervista a “l’Espresso“.

Leggi anche

Le manovre sull’Irpef e la proposta della no tax area

“Nelle ultime leggi di bilancio sono state fatte due manovre sull’Irpef che sono costate 7 miliardi all’anno, 35 miliardi in una legislatura. Se non si può fare la no tax area fino a 35 anni per problemi di risorse, proviamo a farla almeno fino a 30 anni, ma diamo un segnale ai giovani. Diciamo che questo Paese vuole investire su di loro”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Roberto OcchiutoCalabria Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?