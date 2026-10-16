Occhiuto: ‘Togliamo l’Irpef a tutti i giovani fino a 35 anni, tratteniamoli con la leva fiscale’

“Bisogna semplificare.

Ci sono alcuni ambiti, per esempio i lavori per contrastare l’erosione costiera, dove in Italia servono 18 autorizzazioni preventive. Il ministro Zangrillo ha fatto molto, ma bisogna fare ancora di più. E poi occorre trovare delle bandiere che siano riconoscibili dagli elettori. Berlusconi aboliva intere tasse, non interveniva sulle percentuali. Io propongo di togliere l’Irpef, cioè le tasse, per tutti i giovani fino a 35 anni.

Perché molti giovani oggi scappano non più solo dalla Calabria o dalla Sicilia, ma anche dalla Lombardia e dal Veneto per andare dove vengono meglio remunerati. Tratteniamoli, incidendo sulla leva fiscale”.