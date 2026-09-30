Occhiuto a Roma: ‘Forza Italia recuperi il metro di Berlusconi, serve un partito moderno e aperto’

E sulle polemiche sulle dichiarazioni di Tajani: "La comunicazione del partito e del partito, forse, andrebbe rivista"

“Forza Italia ha bisogno che tutta la classe dirigente recuperi il metro di Berlusconi”.

È quanto affermato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto durante la presentazione del suo libro “Il coraggio di governare”, alla Galleria Colonna di Roma.

Secondo Occhiuto, il futuro del partito non sarebbe legato a una questione di leadership, ma alla capacità di rinnovarsi sui contenuti e sul metodo.

“Non bisogna spaventarsi per un po’ di apertura sui temi della modernità e dei diritti civili. Non è un tema di leadership”, ha dichiarato il governatore.

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“Serve un partito smart, moderno e aperto”

Occhiuto ha auspicato una Forza Italia “smart, moderna, aperta”, sostenendo che un’evoluzione in questa direzione potrebbe rafforzare anche l’intera area di centrodestra.

Il presidente della Regione Calabria ha parlato della necessità di “recuperare un metodo riformista” e di “dare cittadinanza a liberali e riformisti” nel Paese.

Oltre alle idee, secondo Occhiuto, il partito dovrebbe migliorare anche la capacità di comunicarle.

“Servirebbe la capacità di comunicarle in modo moderno, nuovo”, ha affermato, aggiungendo che “a volte forse abbiamo un modo di comunicare troppo antico”.

Le polemiche sulle dichiarazioni di Tajani

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema delle recenti polemiche legate alle dichiarazioni del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

“Accade che anche quando dice cose che non dovrebbero dar luogo a polemiche, a volte diventa ingiustamente oggetto di polemica come nel caso della vicenda Regeni”, ha spiegato Occhiuto.

Secondo il governatore, anche questo episodio evidenzierebbe una questione legata alla comunicazione del partito.

“Se accade questo evidentemente la comunicazione del partito e del segretario forse andrebbe rivista”, ha concluso.

Fonte: Ansa Calabria