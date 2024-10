Calcio – Reggina Under 17 e Under 15, ecco i gironi

La FIGC ha comunicato la composizione dei gironi per le categorie nazionali Under 17 ed Under 15 contestualmente alla stagione 2019/20. Queste le squadre che la Reggina, inserita nel gruppo E, affronterà:

GIRONE E (12 squadre)

AZ Picerno

S.S.C. Bari

A.S. Bisceglie

Calcio Catania

U.S. Catanzaro 1929

Virtus Francavilla Calcio

S.S. Monopoli 1966

Potenza Calcio

Reggina 1914

Rende Calcio 1968

Sicula Leonzio

U.S. Vibonese Calcio