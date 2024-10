Calcio – Il reggino Giuseppe Geria super confermato a Pescara

Giuseppe Geria è uno dei tanti professionisti reggini apprezzati nel panorama nazionale. Parliamo di calcio e più specificatamente di settore giovanile. Una lunga gavetta la sua, nella quale ha percorso diverse strade partendo prima da allenare con grandi risultati nel calcio a 5, poi da direttore sportivo anche qui con buoni risultati tra Pergocrema e Barletta, fino alla definitiva consacrazione nel mondo dei giovani calciatori.

Prima da responsabile nel settore giovanile della Reggina, poi Bari e soprattutto i due anni alla Juventus. L’apice di una carriera che da qualche anno lo vede protagonista in una delle società più solide del calcio nazionale come il Pescara. Il massimo dirigente abruzzese Sebastiani nutre una stima enorme nei confronti di Peppe Geria ed a conclusione del rapporto contrattuale lo scorso 30 giugno, ne ha chiesto ed ottenuto il prolungamento per altri due anni. Un grosso in bocca al lupo anche dalla redazione di City Now Sport.