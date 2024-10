Canoa – Buon risultato del reggino Penato ai Campionati del Mondo Juniores

Si sono svolti a Pitesti in Romania i Campionati del Mondo Juniores 2019 di canoa, con la partecipazione di Giovanni Penato, atleta del Ckc Reggio Calabria.Dopo uno storico ingresso in finale, l’atleta calabrese termina in 7° posizione, consolidando il suo ruolo determinante all’interno della Nazionale Italiana e candidato a rappresentare la nostra Nazione alle prossime Olimpiadi.

Un risultato frutto di lavoro e passione che gratifica l’intero contesto della canoa kajak calabrese, con particolare riferimento al Ckc Canoa Reggio Calabria del Presidente Cosimo Mascianà e del Direttore Sportivo Giovanni Santoro, all’intero mondo federale regionale presieduto da Sergio Miceli, agli staff tecnici che operano quotidianamente sul territorio e soprattutto agli atleti, linfa vitale per lo Sport vero.