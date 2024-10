Calcio – Se il Rieti venisse escluso, questa sarebbe la nuova classifica

Il Rieti rischia grosso. Dopo la non presentazione di ieri, la squadra, con le nuove regole, qualora non si dovesse presentare una seconda volta, verrebbe esclusa dal campionato. Sono ore frenetiche quelle che stanno trascorrendo adesso per la risoluzione di problematiche, ricordando pure che motivo di esclusione arriverebbe anche per il mancato pagamento delle prossime scadenze, quelle del 16 di dicembre.

In mezzo a tutto questo la messa in mora dei calciatori con scadenza 19 novembre che, in caso di mancati pagamenti degli emolumenti, comporterebbe l’automatico svincolo per tutti. Ed allora cosa accadrà in classifica se il Rieti venisse escluso dal campionato? Punti sottratti a tutte le compagini che li hanno conquistati contro i reatini. Questa la classifica che ne viene fuori:

CLASSIFICA

Reggina 34

Potenza 29

Monopoli 28

Ternana 27

Bari 26

Teramo 21

Catanzaro 21

Vibonese 20

Catania 20

Casertana 18

Viterbese 18

V. Francavilla 18

Cavese 17

Avellino 14

AZ Picerno 13

Paganese 13

Rieti 12

Bisceglie 10

Sicula Leonzio 10

Rende 10

LA CLASSIFICA ATTUALE

Reggina 34 (37)

Monopoli 31

Ternana 30

Potenza 30

Bari 29

Catanzaro 24

Teramo 22

Casertana 21

Viterbese 21

Vibonese 20

Catania 20

V. Francavilla 19

Cavese 17

AZ Picerno 16

Paganese 16

Avellino 14

Rieti 12

Bisceglie 10

Sicula Leonzio 10

Rende 10

