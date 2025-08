Calcio: riforma campionati. Serie D con 8 gironi e promozione per chi vince i play off

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha espresso la disponibilità della LND a collaborare ad una possibile riforma dei campionati di calcio professionistico. Intervenendo alla presentazione del bilancio sociale 2024, Abete ha sottolineato come la questione riguardi principalmente gli equilibri tra Serie A, Serie B e Lega Pro.

“Noi siamo al quarto livello, con la Serie D – ha dichiarato Abete – e siamo pronti a dare il nostro contributo qualora ci siano progetti volti a riequilibrare il mondo professionistico. Tuttavia, è fondamentale che le diverse componenti trovino un punto d’incontro e che le decisioni siano condivise“.

Il presidente della LND ha poi ricordato come l’Italia sia il Paese con il maggior numero di società professionistiche nel calcio a livello mondiale. Di conseguenza, una possibile riforma potrebbe prevedere una riduzione del numero complessivo delle squadre.

Playoff di Serie D: un nodo da sciogliere

Abete ha inoltre affrontato la delicata questione dei playoff di Serie D, sottolineando come l’obiettivo sia sempre stato quello di garantire che la vincitrice dei playoff venisse promossa in Serie C. Tuttavia, quest’anno non è stato possibile mantenere tale promessa a causa delle nuove regole sulle promozioni e retrocessioni.

Per garantire maggiore certezza e stabilità al sistema, la LND sta valutando la possibilità di ridurre il numero dei gironi di Serie D, passando da nove a otto. Questa soluzione, se adottata, comporterebbe una contrazione del numero totale delle squadre e potrebbe favorire una maggiore competitività.

“È un’ipotesi che stiamo approfondendo – ha precisato Abete – ma è chiaro che ogni decisione dovrà essere presa in accordo con le società professionistiche“.

Conclusioni

Le dichiarazioni di Abete confermano la complessità della situazione e la necessità di un confronto serrato tra tutte le parti coinvolte. La riforma dei campionati rappresenta una sfida importante per il calcio italiano e le sue ricadute si faranno sentire a tutti i livelli. La LND si mostra disponibile a collaborare, ma sottolinea l’importanza di trovare soluzioni condivise e durature nel tempo.

fonte: notiziariocalcio.com