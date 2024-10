Calcio – Un gran rinforzo per il San Luca. Arriva l’attaccante argentino

A.S.D. San Luca annuncia con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo a titolo definitivo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Franzino . Il calciatore proveniente dal club professionistico argentino Huracán Las Heras ha raggiunto un accordo pluriennale con il club.

Franco Franzino, è un esterno alto a sinistra di nazionalità italo-argentina nato il 05/02/1992 a Bahia Blanca (BUE). Ha giocato 75 partite e ha segnato 7 gol tra Primera División, Segunda División, Federal A e Federal B.



Inizia la sua avventura calcistica nell Club Deportivo La Armonia prima di approdare nel Club Atlético Independiente Under 20 . Nel 2013 passa al Club Olimpo e nella stagione 2014/2015 si trasferisce al Club Atletico Liniers . Con la maglia numero dieci dei bianconeri gioca il Primo Turno di Copa Argentina contro il River Plate di Pablo Aimar, Giovanni Simeone e Germán Pezzella, collezionando in campionato 36 presenze e 4 gol. A gennaio 2016 firma con il Club Villa Mitre per poi approdare, nel gennaio 2017, al Manta FC in Serie B ecuadoriana. L’esperienza all’estero dura fino a fine stagione e nel luglio 2017 fa ritorno in Argentina al Club Atlético Sansinena Social y Deportivo , in Federal A. Il 3 agosto 2018 firma con l’ Huracán Las Heras e colleziona complessivamente 20 presenze e 4 reti nel torneo Federal A.

Un rinforzo di categoria superiore messo a segno dal DS Criaco che aggiunge dinamicità e fantasia alla rosa a disposizione del tecnico Figliomeni. Grazie all’arrivo del transfer internazionale nella giornata di ieri, il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico per la prima di campionato contro lo Scalea.