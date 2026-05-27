Calcio, ripescaggi in serie C: regole cambiate per le squadre B

Nel corso dell’ultimo Consiglio federale sono state modificate le NOIF

Nel corso dell’ultimo Consiglio federale sono infatti state modificate le NOIF, le Norme Organizzative Interne della Figc, introducendo nuove regole per l’ammissione in Serie C delle seconde squadre provenienti dalla Serie D. Un tema fino ad oggi mai trattato in quanto, prima del caso del Milan Futuro, la Federazione non aveva mai dovuto disciplinare una retrocessione in D di un club B.

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Attualmente la graduatoria dei ripescaggi prevede questo ordine di priorità: una nuova squadra B (quest’anno non ce ne saranno), una formazione retrocessa dalla Serie C, la migliore vincente dei playoff di Serie D e infine una squadra B già militante in D (che quest’anno è il Milan Futuro).

Con le nuove disposizioni, invece, le seconde squadre non avranno più alcuna corsia preferenziale. Dal campionato 2027/2028, infatti, le formazioni B presenti in Serie D potranno accedere ai ripescaggi soltanto alle stesse condizioni delle altre società dilettantistiche. Questo significa che dovranno disputare i playoff, vincerli e poi sperare di ottenere una posizione utile nella graduatoria finale dei ripescaggi.

fonte: seried24.com