Calcio: si invita a rinviare la ripresa degli allenamenti. Lo farà anche la Reggina?

L’Associazione Italiana Calciatori insieme ai vertici della Lega Pro, ha stabilito giorni addietro che fino al prossimo 20 marzo, lo stop anche dello svolgimento degli allenamenti. Oggi, attraverso una dura nota della stessa associazione, si accusava qualche società di aver effettuato in questi giorni convocazioni verso i calciatori per allenamenti in piccoli gruppi o addirittura per monitorare eventuali influenze.

Dentro l’accordo vi era anche la possibilità, da concordare con i calciatori, di anticipare di qualche giorno la ripresa delle fatiche e così anche la Reggina ha deciso di ricominciare per lunedi 16 marzo. Ma alla luce di come si stanno evolvendo le situazioni, è assai improbabile che da aprile le attività dei campionati possano ripartire, i tempi si prospettano più lunghi e si rimane sempre in attesa di capire quello che verrà fuori dal Consiglio Federale del 23 marzo.

Slittare di qualche giorno la ripresa al S. Agata non comporterebbe conseguenze sul piano strettamente atletico, tornare in questo momento, invece, non sarebbe consigliabile secondo gli esperti.

