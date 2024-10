Calcio – Roccella, segnali incoraggianti in vista dell’esordio stagionale

Utili ed interessanti indicazioni per mister Giampà dopo l’amichevole giocata al “N. Muscolo” contro il Soriano, formazione affidata da qualche settimana a mister Saladino che prende parte al campionato di Eccellenza calabrese. Così come contro la Bovalinese, anche contro la compagine delle Serre il condottiero amaranto ha fatto scendere in campo una formazione sperimentale, condita peraltro come d’altronde successo nella prima amichevole, di ben sette under. Nella seconda parte in campo il resto dell’organico, con l’ultimo arrivato, Augustus Kargbo che ha giocato in appoggio all’ariete Sicurella, dimostrandosi un giocatore di altra categoria. Per la cronaca la gara si è conclusa per 4 a 0, due goal per tempo, a favore della nostra formazione. Oggi ancora doppia seduta, il giorno dopo allenamento al mattino, e poi due giorni di riposo per il ferragosto. Malerba e soci si ritroveranno giorno 17 per riprendere la preparazione in vista dell’esordio ufficiale stagionale in calendario domenica 19 ore 16:00, quando per il turno preliminare di Coppa Italia verrà affrontato il Locri, ancora da stabilire il terreno di gioco dove verrà giocato il derby della locride.

IL TABELLINO

ROCCELLA-SORIANO 4-0

ROCCELLA primo tempo (3-4-3): Spano (dal 35′ Commisso); De Luca, Cordova, Strumbo; Ferrante, Voltasio, Osei, Filippone; Faella, Santoro, Tassone.

ROCCELLA secondo tempo (3-4-3): Scuffia; Rondinelli, Scrivo, De Luca (20′ Malerba); Braglia, Riitano, Gattabria, Vuletic;

Kargbo, Sicurella, Catalano.

ARBITRO: Iervasi di Roccella Jonica.

MARCATORI: 25′ pt autogoal su conclusione di Faella, 41′ Faella; 5′ st Sicurella, 38′ st Catalano (rigore).