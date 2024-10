Calcio: Salernitana, due nuovi arrivi subito in campo

Un mercato sottotono quello del presidente della Salernitana Claudio Lotito, ma con una impennata in questi giorni con l’arrivo di tre calciatori e due in attesa. Intanto l’interminabile trattativa con Tutino si è conclusa positivamente e l’attaccante si è reso disponibile da subito e, probabilmente, dei nuovi insieme a Belec sarà tra quelli che scenderanno in campo. Frenata invece per il centrocampista Capezzi che, in qualche modo, costringe Castori a scelte obbligate, visto che in quella zona di campo è in piena emergenza.

La società attende Anderson dalla Lazio ed ha già preso Fella, bomber del Monopoli, ma a quanto pare quest’ultimo è destinato ad andare in prestito in serie C.