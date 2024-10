Calcio – Salvezza Salernitana, i complimenti della Reggina

Un gemellaggio che dura da tantissimi anni ed un rapporto tra le due tifoserie che è davvero molto solido. C’è stato il serio rischio di incontrarsi per la prossima stagione nello stesso girone con un’altra squadra con la quale i tifosi hanno pure un gemellaggio molto forte, il Bari.

La Salernitana, invece, è riuscita a mantenere la categoria dopo i calci di rigore, battendo il Venezia nello spareggio molto discusso dopo il ribaltamento della sentenza riguardante il Palermo.

Ed a salvezza conquistata, sono arrivati anche i complimenti sulla propria pagina facebook dalla Reggina:

“Ci sarà tempo e modo per rincontrarci.

? Auguri alla U.S. Salernitana 1919 per la salvezza conquistata”.

