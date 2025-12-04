Calcio: altro ‘colpo’ in uscita per la Segato. Ceduto un giovane alla Sampdoria

Ennesimo colpo in uscita della Scuola Calcio Segato. Dopo Laganà alla Juventus, Fusaro al Verona e Gattuso alla Carrarese, è stato ceduto il forte attaccante Santo Collura, anno 2010 alla Sampdoria.

Alla Segato dall’età di sei anni, Collura ha avuto un processo di crescita esponenziale. Protagonista nei vari campionati giovanili dalla categoria Pulcini all’Under 15 regionale campione regionale e capocannoniere con 38 reti realizzate.

Bloccato nel momento di forma migliore da un fastidioso infortunio, ha dovuto rinunciare al torneo delle regioni con la rappresentativa under 15.

Recuperato pienamente dall’infortunio è stato invitato dalla Sampdoria per una settimana di prova dove ha riscosso tanti apprezzamenti.

“Santo Collura, afferma il presidente della Scuola Calcio Segato Agostino Cassalia, incarna lo spirito di chi lotta per un obiettivo e spende tutto se stesso per ottenerlo. Arrivato all’età di 6 anni ha fatto tutta la trafila dell’attività di base e poi l’agonistica dove si è distinto per le grandi capacità tecniche e agonistiche.

Auguriamo a Santo il meglio e non nascondiamo un filo di emozione nel veder partire dopo nove anni un ‘figlio’ della Segato“.