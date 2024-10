Calcio serie B: il Monza scende in campo. Rimangono tanti i positivi al covid 19

Al termine della rifinitura svolta alle 14.30 sul nuovissimo prato dell’U-Power Stadium, Mister Brocchi ha convocato 21 giocatori per la trasferta di Pisa.

Tra questi non c’è Carlos Augusto, che è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguito.

Il difensore, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è stato immediato posto in quarantena a domicilio. Tutto il resto del gruppo squadra, negativo all’ultimo tampone, è partito regolarmente per la Toscana, ma ne sosterrà un ulteriore ciclo domattina come da protocollo federale.

Di seguito la lista completa dei 21 convocati, di cui oltre ai sette giocatori positivi non fa parte Gytkjaer, fermato da un affaticamento muscolare:

Donati, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, D’Errico, Finotto, Sommariva, Frattesi, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Colpani, Paletta, Lepore, Lombardi, Mota Carvalho, Caccavo, Machin, Pirola.

