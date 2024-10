Calcio serie B – Il Tar mette la parola fine, il play out si farà

Sarà spareggio per conservare la categoria. Le date del doppio confronto

“Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Venezia, che chiedeva la sospensione cautelare dei play out della serie B”. Con questa ultima sentenza si mette la parole fine all’ennesima vicenda che ha colpito per ancora una volta il calcio italiano e quindi con le date fissate per il 5 e 9 di giugno Salernitana e Venezia si contenderanno la permanenza nel campionato cadetto.