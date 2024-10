Calcio serie C: le cinque gare della Reggina senza pubblico

Lega Pro: attesa la ratifica per gli stadi a porte chiuse

E’ solo una questione di ratifica, ma la decisione è stata presa ed anche ufficializzata. Fino al prossimo 3 di aprile ogni manifestazione sportiva si dovrà svolgere a porte chiuse e questo ovviamente riguarderà anche il calcio. Il presidente Ghirelli, pur nel massimo rispetto delle direttive e mettendo in primo piano la salute degli italiani, ha già manifestato il suo pensiero riguardo le possibili ripercussioni soprattutto per le società di Lega Pro che, gran parte del loro introito, fanno riferimento proprio agli incassi da stadio.

Secondo quanto stabilito dal calendario, il mese di marzo è quello con i maggiori impegni per i campionati di serie C, addirittura sei gare in programma, di cui una già giocata lo scorso primo marzo e queste le restanti da giocarsi a porte chiuse.

Picerno-Reggina, domenica 8 marzo ore 15

Reggina-Avellino, domenica 15 marzo ore 17:30

Reggina-Potenza, domenica 22 marzo ore 17:30

Casertana-Reggina, giovedì 26 marzo ore 20:45

Reggina-Rieti, domenica 29 marzo ore 15