Calcio serie C – Girone C fortissimo. Con la Reggina anche la Ternana e non solo

Si ipotizzava un girone di ferro e così è stato e forse anche di più. E’ arrivata la composizione dei gironi in attesa che giorno 25 luglio vengano diramati i calendari. Questo il girone C della serie C dove vi sarà anche la Reggina:

Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.