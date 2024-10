Calcio serie C – Play off, cambia la squadra in quarta posizione. Reggina interessata

Non appena la Reggina ha conquistato i play off, il primo pensiero dei tifosi è stato quello di andare a leggere il regolamento per capire in caso di passaggio del turno, quale poteva essere l’avversario successivo. Dopo la prima fase entrano in gioco le quarte di tutti e tre i gironi, che affronteranno delle tre che supereranno il turno, quella che si è classificata peggio al termine della stagione regolare.

Fino a questa mattina ogni riferimento era al Catanzaro, compagine che, invece, nel pomeriggio dopo aver battuto la Viterbese, ha guadagnato la terza posizione al fianco del Catania, ma con il vantaggio di essere al momento ufficialmente terzo in virtù degli scontri diretti.

Il Catanzaro, per l’ultima di campionato, affronterà in casa un Trapani ormai certo del secondo posto, mentre gli etnei al Massimino il tranquillo Rieti. Tutto potrebbe rimanere invariato.