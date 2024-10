Calcio serie C: Presenze stadio, Reggina sul podio

Dalle nostre parti, con la premessa che i circa 10.000 spettatori a partita per la serie C sono tantissimi, di settimana in settimana si discute sul desiderio più volte espresso dal tecnico Mimmo Toscano di vedere ancora più gente al Granillo. I numeri, però, come detto, rimangono esaltanti ed anche questa settimana la Reggina sale sul podio per quello che riguarda la presenza di spettatori allo stadio. Questa la classifica delle tre partite più viste:

1. Bari-Potenza: 13.316 spettatori (5.510 paganti + 7.806 abbonati);

2. Reggina-Viterbese: 9.491 spettatori (4.490 paganti + 5.001 abbonati);

3. Vicenza-Feralpisalò: 8.610 spettatori (973 paganti + 7.637 abbonati).

