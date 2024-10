Calcio serie C – Reggina in campo il 12 maggio. Tutte le date play off

La speranza di tutti, una volta conquistati, è che la Reggina possa arrivare il più avanti possibile in questo secondo campionato chiamato play off. Gli amaranto secondo quanto dichiarato prima da Cevoli e poi da Taibi, potrebbe recitare il ruolo di scheggia impazzita ed arriva alla competizione con il giusto morale. Queste le date in cui si scenderà in campo, una volta completata la regoular season:

PLAY OFF FASE GIRONE

Primo Turno – Gara unica domenica 12 maggio 2019

Secondo Turno – Gara unica mercoledi 15 maggio 2019

FASE PLAY OFF NAZIONALE

Primo turno – Gara di Andata domenica 19 maggio 2019 – Gara di Ritorno mercoledi 22 maggio 2019

Secondo turno – Gara di Andata mercoledi 29 maggio 2019 – Gara di Ritorno domenica 02 giugno 2019

FINAL FOUR

Finale A – Gara di Andata sabato 08 giugno 2019 – Finale B – Gara di Andata domenica 09 giugno 2019

Finale A – Gara di Ritorno sabato 15 giugno 2019 – Finale B – Gara di Ritorno domenica 16 giugno 2019

