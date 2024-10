Calcio serie C – Società blasonate a rischio anche nel girone della Reggina

Si parla di un girone C della serie C con tante società blasonate e quindi di difficoltà che aumentano per le compagini che puntano al salto di categoria. Ma non mancano come ogni anno le problematiche, come quelle che in questo momento accompagnano il Foggia. Sulla vicenda è intervenuto alla Gazzetta dello Sport il sindaco Franco Landella: “Ci stiamo impegnando, ho chiamato qualche amico e ho promesso riservatezza. Ci stiamo dando da fare ma sono preoccupato. I tempi ristretti non rendono facile la quadratura dei conti, la visione dei bilanci e la valutazione delle perdite. I Sannella sono stati chiari nel manifestare il loro intento di disimpegnarsi. Al tempo stesso, a loro non mi sento di rimproverare granché, in questi anni al timone del Foggia hanno impiegato somme significative nonostante avessero attraversato momenti difficili anche dal punto di vista personale”.

Dichiarazione ripresa dai colleghi di TuttoC.com

